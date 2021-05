CorSera – Cessioni Inter, riflessioni su Sensi: “E non è proibitivo pensare a questa partenza”

Il prossimo mercato dell'Inter, visto il momento difficile, dovrà essere caratterizzato da oculatezza e assoluto equilibrio

Il prossimo mercato dell'Inter , visto il momento difficile, dovrà essere caratterizzato da oculatezza e assoluto equilibrio tra entrate e uscite. Ecco perché, prima di operare sugli acquisti, il club nerazzurro penserà alle cessioni. Secondo il Corriere della Sera, in Viale della Liberazione non è più proibitivo pensare alla partenza di Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022:

"Non volendo smontare la difesa granitica e quindi considerando intoccabili Skriniar, De Vrij e Bastoni, sarà probabilmente il centrocampo a vedere l’addio di qualcuno (...). Ragionamenti saranno fatti anche sullo stesso Sensi (...). Non è proibitivo parlare di una possibile cessione di Brozovic. Il croato si è distinto per un’ottima stagione, ha un altro anno di contratto e potrebbe portare qualcosa in cassa".