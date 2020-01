Inter su Moses, il Chelsea apre alla formula. TS: “Il fallimento dell’operazione Spinazzola…”

L’ipotesi scambio Politano-Spinazzola sembra svanito e per questo l’Inter ha già virato su un altro obiettivo. Il nome caldo, in queste ore, è quello di Victor Moses. L’esterno di proprietà del Chelsea è in prestito al Fenerbahce ma sta trovando poco spazio. Come riporta Tuttosport, “il club turco è disponibile a restituire il giocatore ai Blues, l’Inter vuole Moses in prestito e il Chelsea, dopo aver provato a chiedere dieci milioni per il trasferimento, sembra aver aperto alla formula. Sarà dunque probabilmente lui il secondo esterno per Conte dopo il fallimento dell’operazione Spinazzola”.

VIA LAZARO – Il probabile arrivo di Moses allontana Lazaro dall’Inter: sul giocatore si segnala il pressing di Newcastle e West Ham ma anche di club tedeschi e italiani, secondo Tuttosport. Intanto il mancato scambio Spinazzola-Politano frena l’arrivo di Giroud: i nerazzurri proveranno a trovare una soluzione per l’ex Sassuolo per poi chiudere per il francese.