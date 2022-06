TS – Il Chelsea vuole cedere Lukaku al Bayern, ma Romelu vuole solo l’Inter

Una buona e una cattiva notizia per l'Inter nell'affare Lukaku che, bene ribadirlo, resta di realizzazione molto complicata

"La buona notizia è che – per ora – Romelu Lukaku continua ad avere in testa solo il ritorno all’Inter. La brutta novella invece è che il Chelsea, pur aprendo all’addio di Big Rom, vuole monetizzare dalla cessione del belga, pagato un anno fa ben 115 milioni di euro. Ergo: mentre i vice Campioni d’Italia sono disponibili a riprendere il calciatore solo in prestito, meglio se entro il 30 giugno per via delle agevolazioni derivanti dal Decreto Crescita, i nuovi proprietari dei Blues spingono invece il 29 enne in Germania, col Bayern Monaco in cerca di un sostituto dopo l’addio annunciato del polacco Lewandowski, che ormai considera la sua era in Baviera terminata".