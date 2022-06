Chelsea, via la Granovskaia? Pronta buonuscita da quasi 25 milioni

L'Inter, nelle prossime ore, avrà un contatto con il Chelsea per il ritorno di Lukaku. Ma con chi si interloquiranno i nerazzurri?

L'Inter, nelle prossime ore, avrà un contatto con il Chelsea per imbastire la trattativa per il ritorno in nerazzurro di Lukaku. Ma con chi si interloquiranno i nerazzurri? Il Corriere dello Sport, infatti, parla della situazione che sta vivendo il club inglese, alle prese con numerosi cambiamenti: