Inter, il Chelsea chiede Bastoni dopo Dumfries. La risposta dei nerazzurri

Proseguono senza tregua i dialoghi sull’asse Milano-Londra. Per riportare Romelu Lukaku all’Inter, ma non soltanto

Proseguono senza tregua i dialoghi sull’asse Milano-Londra. Per riportare Romelu Lukaku all’Inter, ma non soltanto. Perché il club inglese è interessato a diversi giocatori nerazzurri e lo evidenzia anche oggi La Gazzetta dello Sport: “I Blues hanno provato nuovamente a imbastire una trattativa tenendo collegati i nomi di Lukaku a quello di un’eventuale contropartite. L’ultimo nome chiesto dagli inglesi, dopo quello di Dumfries della scorsa settimana, è stato quello di Bastoni. Tuchel ha provato a sondare il terreno, ma la risposta dell’Inter è stata ferma. È qui che il Chelsea ha allora per la prima volta fatto un numero. Prima rispedendo al mittente al proposta avanzata dall’Inter, ovvero 5 milioni più 3 di bonus presentata la scorsa settimana. E poi fissando a quota 10 il prezzo del prestito, più bonus in realtà non automatici, ma legati alle vittorie di squadra nella prossima stagione”, si legge sulla rosea.