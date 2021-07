Bucchioni: “Chelsea a Milano per convincere Lukaku: pronta un’offerta choc”

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista ha svelato importanti dettagli sui dialoghi tra il Chelsea e Lukaku

“ Il Chelsea non ha alcuna intenzione di mollare Lukaku dopo il primo no dell’attaccante dell’Inter . E’ questo il succo di una giornata interlocutoria che non ha fatto segnare alcuna novità di rilievo, ma dalla quale arriva un messaggio forte e chiaro: il Chelsea ci proverà ancora. […] E’ vero che il giocatore ha detto no ai primi abboccamenti, ha fatto sapere agli intermediari di stare benissimo a Milano, di avere anche un debito di riconoscenza verso l’Inter che l’ha fatto crescere ancora e gli ha dato la leadership della squadra, ma nel calcio è bene partire dal classico “mai dire mai”. Sarà un caso ma in questi giorni a Milano è arrivato il figlio di Abramovich e ha preso alloggio nel più noto albergo della città. Di sicuro proverà ancora a convincere il giocatore a tornare in Premier con un contratto da nababbo . La prima offerta parlava di dieci milioni netti per chi adesso ne guadagna 7,5, ma questa cifra potrà essere alzata si dice anche fino a quindici milioni. Sarà fatta un’offerta choc per vedere di fare breccia nel giocatore.

Il Chelsea invece non si è ancora mosso con l’Inter, è convinto che serva prima un’intesa di massima con il giocatore perché nel mondo del mercato c’è la sensazione che i nerazzurri non farebbero alcuna resistenza nel caso in cui Lukaku decidesse di andarsene. Anzi. Purtroppo, come è noto, la situazione debitoria dell’Inter è molto pesante e il signor Zhang in Cina se la passa sempre peggio. Il prestito appena contrario costringe a una pesante restituzione di circa cento milioni l’anno, soldi che nessuno sa come poter raccattare a destra o a sinistra. L’Inter sa che a fronte di un accordo con il giocatore il Chelsea sarebbe pronto a pagare il cartellino almeno 120 milioni, soldi che fanno molto gola per i motivi che abbiamo appena detto. Come finirà? Lukaku è tosto, chi gli sta vicino è sicuro che in Premier non tornerà, vuol restare in un campionato che lo ha esaltato, ma nessuno è pronto a scommettere che da qui alla fine del mercato le cose resteranno come sono. […] Un altro assalto con la presentazione dell’offerta di ingaggio alzata a circa quindici milioni, dovrebbe essere fatto sul giocatore all’inizio della prossima settimana. Abramovich spera che la riflessione di alcuni giorni abbia convinto Lukaku e che la cifra choc proposta, alla fine lo convinca a dire sì. Situazione da monitorare”, si legge.