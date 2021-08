Il Chelsea ora alza l’offerta per Lukaku, Inzaghi in ansia: la nuova cifra

I Blues sono pronti ad alzare la proposta per Big Rom: l'allenatore nerazzurro ora teme davvero di perderlo

L’Inter finora ha detto no ai 100 milioni complessivi offerti dal Chelsea, prima cash, poi con Marcos Alonso come contropartita, per Romelu Lukaku. Beppe Marotta - svela La Repubblica - chiederà 150 milioni di euro ai Blues e “Abramovich non si fermerà al primo no: è pronto nelle prossime ore ad alzare l'offerta a 120 milioni di euro. Inzaghi in ansia, i tifosi nerazzurri pure, a meno di un mese dalla fine del mercato la telenovela Lukaku-Chelsea rischia di diventare l'affare dell'estate. E molti sono convinti che si farà”, si legge.