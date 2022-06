Inter-Lukaku, al Chelsea poca chiarezza: “100mln trattenuti sul prezzo d’acquisto per…”

"A Stamford Bridge al momento non vi è molta chiarezza. I nuovi proprietari, innanzitutto, hanno trattenuto circa 100 milioni di sterline sul prezzo d'acquisto (2,5 miliardi, più l'impegno di investirne altri 1,75 nei prossimi dieci anni) per far fronte a "eventuali oneri imprevisti". Il riferimento è a possibile sanzioni per violazioni del Fair Play Finanziario, o da parte dell'Uefa oppure dagli organi di controllo della Premier League dopo le maxi-spese delle ultime due estati (quando, lo ricordiamo, sono arrivati i vari Ziyech, Werner, Havertz, Chilwell e lo stesso Lukaku). Segno che la nuova proprietà vuole innanzitutto valutare la rosa alla luce delle esigenze del tecnico Thomas Tuchel".