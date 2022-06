Chelsea punta Dumfries e non molla Skriniar. “Per Milan atteso rilancio PSG”

Se da un lato l'Inter è ad un passo dalla chiusura delle trattative per Dybala e Lukaku, dall'altro resta dirimente la necessità di chiudere in attivo al termine del mercato. "Ovviamente per mantenere in rosa anche Lautaro Martinez, dovrà salutare Milano uno fra Correa (c'è l'interesse del Newcastle) e Dzeko (Juventus e Real cercando un profilo simile). Gli incassi, però, l'Inter li farà con i giocatori in esubero - Pinamonti e Sensi su tutti - e soprattutto De Vrij, Dumfries e Skriniar , tutti finiti nei discorsi con il Chelsea, anche se l'Inter non vuole inserirli nell'affare Lukaku", spiega Tuttosport che conferma come l'Inter valuti Skriniar 80 mln di euro mentre la richiesta per Dumfries si aggira attorno ai 50.