Sky Sports UK – Lukaku, il Chelsea prepara nuova offerta per convincere l’Inter

Il Chelsea punta su Lukaku: l'Inter ha detto di no al rilancio della squadra inglese per il centravanti belga ma non è finita qui

Matteo Pifferi

Il Chelsea ha deciso di puntare su Romelu Lukaku: nella giornata odierna, l'Inter ha detto di no al rilancio della squadra inglese per il centravanti belga. Come riportato, però, da Kaveh Solhekol, esperto di mercato di Sky Sports UK, il club londinese è pronto a migliorare ulteriormente la propria proposta per convincere l'Inter: "Il Chelsea è pronto a fare una nuova offerta più alta per Romelu Lukaku. Il Chelsea è determinato nel tentativo di trovare un accordo con l'Inter", si legge su Twitter.