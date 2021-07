SM – Chelsea, sfuma Haaland. Tutto su Lukaku: “Per l’Inter almeno 120-140 mln”

Il Borussia Dortmund fa muro su Haaland. E così, il Chelsea torna all'assalto per Romelu Lukaku: le cifre secondo Sport Mediaset

Il Borussia Dortmund fa muro: "Sotto i 170 milioni non lasceremo partire Erling Haaland". E così, il Chelsea vede sfumare il suo primo obiettivo per l'attacco. La prima conseguenza, secondo Sport Mediaset, è il forte ritorno di fiamma dei Blues nei confronti di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter e pilastro dell'ultimo scudetto nerazzurro.

Il belga, che ha già vestito la maglia dei londinesi, sarebbe ora il primo nome in cima alla lista di Abramovich. Ma l'Inter è stata categorica, riferisce l'emittente: sotto i 120-140 milioni non se ne parla neanche. La palla passa nelle mani del Chelsea. Sarà disposto a sborsare una somma così ingente per riportare a Londra Big Rom?