Sun: “Chelsea, obiettivo Havertz”. In vendita in 6, l’Inter ne punta uno e fa una richiesta

Dopo aver acquistato Hakim Ziyech ed aver in pugno Timo Werner, il Chelsea non si ferma. I Blues hanno infatti nel mirino Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen pronto per il grande salto. Il club londinese ha però bisogno di fare cassa sul mercato per l’assalto decisivo per il classe ’99 e hanno messo in vendita addirittura sei giocatori. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, Tiemoue Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi e Victor Moses sono già stati informati dalla dirigenza che non rientrano nei piani di Frank Lampard. L’Inter punta il terzino italo-brasiliano, con Antonio Conte che sarebbe entusiasta di riportarlo in Italia. Per quanto riguarda Victor Moses, invece, il club nerazzurro non ha intenzione di spendere 12 milioni per il riscatto: i due club potrebbero dunque trattare per lasciarlo partire a metà prezzo.