Chiave Inter-Bremer: “C’è una suggestione. Risultato? Doppia soluzione e parte cash bassa”

C'è una suggestione di mercato che accontenterebbe un po' tutte le parti in gioco e che potrebbe risolvere i problemi di Inter e Torino. Andrea Pinamonti in granata per Bremer in nerazzurro? La Gazzetta dello Sport parla di questo scenario di mercato, sottolineando come da Viale della Liberazione avrebbe molto interesse a proporre l'attaccante, per abbassare la parte cash da sborsare per il difensore brasiliano: