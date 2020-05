Mercato, l’Inter si è informata per Chiesa, ma c’è un problema. Aguero? Ecco la verità

Sarà un altro grande mercato in casa Inter: l’obiettivo del club è infatti quello di investire su nomi giusti in grado di far fare il salto di qualità alla rosa già a disposizione di Antonio Conte.

Uno degli obiettivi del tecnico è Federico Chiesa e Calciomercato.com spiega la situazione attorno al giovane viola: “L’Inter si è informata, la Juve non ha ancora mollato ma il problema è il prezzo: 60/70 milioni di euro sono ritenuti troppi”.

Sempre con la Fiorentina è in ballo il doppio prestito Dalbert-Biraghi, ma secondo il portale i due club parleranno del da farsi nel prossimo mese. Non c’è poi alcun ritorno di fiamma del club nerazzurro per l’ex Alex Telles: gli obiettivi per la fascia sinistra sono infatti altri.

Nelle scorse settimane, infine, diversi nomi di attaccanti internazionali come Pierre Emerick-Aubameyang, Moussa Dembélé e Sergio Aguero. Ma Calciomercato.com spiega: “Dembelé, Aguero e Aubameyang non sono nella lista dell’Inter”.