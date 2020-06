Inter, Chiesa apprezza l’interessamento. Marotta ha offerto anche un top: la risposta

Oltre a Sandro Tonali, ormai molto vicino all’Inter, in viale della Liberazione non si dimentica il nome di Federico Chiesa. Antonio Conte apprezza molto il classe ’97, su cui c’è anche la concorrenza della Juventus. Ma, secondo quanto scrive Il Giornale, Rocco Commisso sarebbe categorico sul prezzo del ragazzo: “Commisso ha sparato 70 milioni, cifra significativa anzi che no. Di sicuro, il giocatore piace a Paratici e Sarri: perfetto per il 4-3-3 e già attratto dalla Juve la scorsa estate, il figlio di Enrico recentemente non ha comunque escluso la possibilità di rimanere a Firenze.

Di sicuro, apprezza il corteggiamento delle big. Anche dell’Inter: dove però, con Conte in panchina e il 3-5-2 d’ordinanza, non è che le prospettive sarebbero certissime. Per di più, Commisso finora non ha aperto alla possibilità di accettare una quota giocatori per abbassare il cash, dal momento che le proposte arrivate da Torino (Romero, Mandragora, Luca Pellegrini, ma anche Rugani) e da Milano (Dalbert e magari Nainggolan) non sono state ritenute all’altezza”.