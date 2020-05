Inter, sprint Chiesa. Offerta da capogiro: “Proposto un vero top”. E c’è un possibile raddoppio

C’è una certezza: l’Inter proverà fino alla fine a portare a Milano Federico Chiesa. Perché Antonio Conte lo vuole fortemente nella sua squadra, e perché il giocatore della Fiorentina rientra in quella categoria di giovani italiani talentuosi sui quali Marotta e Zhang sono decisi fortemente a puntare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’offerta giusta per sbloccare tutto potrebbe essere 30-40 milioni cash più il cartellino di Nainggolan. Ma in ballo c’è anche il nome di Dalbert, attualmente in prestito in viola:

“La Fiorentina voleva Nainggolan un anno fa e lo prenderebbe ancora volentieri. Ecco quindi che 30-40 milioni più il cartellino di Nainggolan, potrebbe essere l’offerta giusta da parte dell’Inter per sbloccare l’affare Chiesa, il tutto ricordando come alla Fiorentina sia ora in prestito secco Dalbert, giocatore che a fine annata sportiva avrà un valore di circa 12 milioni. L’Inter potrebbe inserire anche lui nell’affare, ma Commisso non vorrebbe più di una contropartita, visto che punta a incassare una somma importante“.

(Fonte: Tuttosport)