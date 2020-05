Chiesa, attacco Inter: “Offerti due talenti assoluti”. Nainggolan? C’è un altro nome a sorpresa

L’Inter c’è eccome su Federico Chiesa. L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia come i nerazzurri siano in pressing sull’attaccante della Fiorentina e che non abbiano alcuna intenzione di mollare la presa. Sul giocatore, come noto, c’è anche la Juventus, ma Marotta ha alcuni assi nella manica che potrebbero risultare decisivi. A cominciare dalle varie contropartite da poter presentare a Commisso. A cominciare da Roberto Gagliardini. Scrive Tuttosport:

“L’ad nerazzurro, se si incastreranno le cessione di Icardi e Perisic, oltre all’operazione con il Barcellona per Lautaro, confida di avere più di 150 milioni da investire. In più, sono diversi i giocatori che l’Inter potrebbe offrire a Commisso: da Dalbert a Nainggolan. L’Inter però potrebbe offrire anche Gagliardini e dei giovani, alcuni Primavera o Pinamonti e Vanheusden“.

Dunque, sottolinea Tuttosport, in casa Inter ci sono due ipotesi di offerta da presentare alla viola: “In soldoni, Marotta per arrivare ai 60 milioni che la Fiorentina fa di Chiesa, potrebbe mettere sul piatto 30 milioni e un paio di contropartite (Dalbert, per esempio, a bilancio avrà un peso di 12 milioni a fine annata, Nainggolan 19.5). In alternativa, l’offerta potrebbe essere alzata a 40-45 milioni più una contropartita“.

(Fonte: Tuttosport)