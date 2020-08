Mercato, da Firenze: “Iachini ha chiesto un big dell’Inter. E sono iniziate le manovre per…”

La Fiorentina, al secondo anno di Rocco Commisso, è pronta a fare un altro grande mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Beppe Iachini. Che principalmente ha chiesto un centrocampista e, riporta La Nazione, guarda in particolare in casa Inter: “L’identikit che Iachini sembra avere in mente è quello di Nainggolan (calciatore peraltro già trattato dalla Fiorentina un anno fa) ma non sarà il solo nome che verrà messo sul piatto nel corso del meeting.

Facile dunque pensare che almeno una (se non due) mezzali serviranno come il pane nel progetto tecnico di Iachini. I nomi che sono stati fatti sono quelli di Borja Valero (che andrà in scadenza con l’Inter), Bonaventura e di Petriccione. Poco infine dovrebbe cambiare sugli esterni: Lirola è un investimento da rivalutare mentre sono già iniziate le manovre per un nuovo prestito di Dalbert con l’Inter“.