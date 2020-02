Chong, Inter in pole. Discorsi talmente avanzati, che il club ha già scelto il suo futuro

Aperta la caccia ai parametri zero, l’Inter si avvicina a grandi passi a Tahith Chong, esterno classe ’99 del Manchester United che andrà in scadenza il prossimo giugno . E, spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero già pianificato cosa fare del ragazzo: “A caccia di una squadra italiana a cui prestare Chong. L’Inter si sente molto avanti nell’ingaggio del 20enne talento del Manchester United, con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Nonostante i Red Devils, ultimamente, siano tornati a convocarlo in prima squadra, nel tentativo di evitarne la fuga senza incassare nemmeno un euro, i discorsi sono talmente avanzati che il club nerazzurro si è già mosso per trovargli la sistemazione ideale.