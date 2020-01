Lo Sporting gli nega l’Inter, clamorosa sfuriata Acuna: “Non gioco più!”. Fuori dai convocati

Marcos Acuna è fuori dalla lista dei convocati dello Sporting Lisbona per la partita contro il Vitoria Setubal.

Il motivo, riporta O’Jogo, è riconducibile ad una sfuriata del laterale sinistro argentino, che contesta al club portoghese le promesse non mantenute.

Ad Acuna era stato promesso un adeguamento di contratto o, in alternativa, la cessione ad un grande club in caso di offerta.

Il grande club aveva bussato alla porta dello Sporting Lisbona ma il club portoghese ha respinto la proposta di prestito dell’Inter, suscitando l’autentica ira di Acuna, descritto come “furioso”.

Sarebbero volate parole grosse tra il giocatore e il direttore sportivo Hugo Viana dopo l’allenamento di mercoledì, con Acuna che avrebbe minacciato di non giocare più. E così è, per il momento. Il giocatore non è stato convocato e non si sa se tornerà a disposizione.

L’opportunità Inter, tra l’altro, sembra ormai sfumata, con Marotta che ha virato su Ashley Young.