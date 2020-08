Inter, ct Serbia conferma: “Kolarov sta per passare a un club ancora più grande della Roma”

Aleksandr Kolarov e l‘Inter sono sempre più vicini. A confermarlo è stato anche il ct della Serbia, Ljubiša Tumbaković, che, nella conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della nazionale contro Russia e Turchia, ha dichiarato:

“Non costringiamo i ragazzi a ritirarsi, quando non si meritano di continuare a giocare. Per esempio, Kolarov sta passando da un club grande come la Roma a uno ancora più grande. Il limite si è spostato, i giocatori negli anni hanno firmato contratti con grandi club. Non ci sono vecchi e giovani, ma buoni giocatori e giocatori più forti. Lascerei Kolarov giocare il più a lungo possibile“.

(Fonte: novosti.rs)