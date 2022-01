SM – Inter, si accende gennaio? “Colloqui in corso per uno scambio a centrocampo”

Come ama ripetere Marotta, l'Inter è sempre attenta alle opportunità, soprattutto in un mercato difficile come quello di gennaio

Marco Macca

Come ama ripetere Marotta, l'Inter è sempre attenta alle opportunità, soprattutto in un mercato difficile come quello di gennaio. E, secondo Sport Mediaset, l'opportunità nuova potrebbe essere Morten Thorsby, centrocampista norvegese di 25 anni della Sampdoria.

L'emittente sostiene che, approfittando dell'interesse dei blucerchiati per Stefano Sensi, l'Inter abbia provato a imbastire una trattativa parallela per lo stesso Thorsby, profilo apprezzato per il suo apporto di quantità e qualità. Nello specifico, i due club starebbero portando avanti dei colloqui sulla base di un possibile scambio di prestiti, con Sensi a Genova e Thorsby a fare il tragitto opposto.

(Fonte: Sport Mediaset)