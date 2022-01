Inter, contatti in corso per nuovo un colpo ‘alla Marotta’: lo scenario per giugno

La dirigenza dell'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno: ecco il nome per giugno

Un nome su tutti per l’Inter in vista della prossima stagione. È quello di Matthias Ginter , difensore centrale classe 1994 che lascerà il Gladbach a fine stagione. La società nerazzurra è al lavoro per provare a chiudere anticipando la folta concorrenza.

Come riportato da Calciomercato.com, “il club nerazzurro parla di costante con l’agente di Ginter, che è lo stesso che segue Hakan Calhanoglu, per prenderlo a parametro zero per giugno (a gennaio non si muoverà dalla Germania). Forte di testa, in grado di giocare nella difesa a 3 di Inzaghi, Ginter (peraltro campione del mondo nel 2014 con la Germania) è un profilo ideale per il club nerazzurro, che a giugno potrebbe salutare Ranocchia e (forse) D’Ambrosio. Contatti in corso, Ginter può essere l’occasione “alla Marotta” per la prossima stagione”, si legge.