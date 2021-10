Sanchez via? Con ottavi Champions a gennaio mossa Inter: “Assalto a profilo dai costi medi”

L'Inter insegue gli ottavi di Champions, che darebbero ossigeno alle casse e, al contempo, permetterebbero alla società di muoversi a gennaio

L'Inter insegue gli ottavi di finale di Champions League, che darebbero ossigeno alle casse nerazzurre e, al contempo, permetterebbero alla società di muoversi a gennaio per regalare a Inzaghi dei colpi funzionali. Soprattutto in attacco, dove l'Inter potrebbe cercare un profilo per sostituire Sanchez:

"Il lavoro di Marotta e Ausilio è certamente più condizionato dal rosso. Da Nanchino non arrivano grandi finanziamenti. Ecco perché non solo ci sono in ballo i proventi Uefa, ma i dirigenti nerazzurri sperano proprio che Sanchez trovi una soluzione a lui gradita, liberando il club dall’onere del suo stipendio da 7 milioni netti. Grosso modo si può calcolare un risparmio di 5 milioni con la sua uscita a campionato in corso, con relativo budget a disposizione. Insomma, con la promozione agli ottavi l’Inter può pensare di sostituire il cileno con un giocatore dai costi medi, altrimenti tutto si azzera".