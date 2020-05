Inter, Marotta non si ferma a Mertens: pronto un altro gran colpo dei suoi. E non è Cavani

Dries Mertens è il nome più altisonante, ma in casa Inter si guarda con molta attenzione anche ad altri profili acquistabili a parametro zero, capaci di migliorare esperienza e spessore internazionale della rosa di Antonio Conte. Secondo Tuttosport, oltre a Cavani, Marotta insegue con insistenza anche Jan Vertonghen, difensore mancino classe 1987 in scadenza con il Tottenham:

“Mertens è l’obiettivo primario dell’Inter fra i diversi parametri zero che al termine dell’annata sportiva si libereranno dai rispettivi club. Marotta sta corteggiando un altro belga, Jan Vertonghen. Difensore, classe 1987, Vertonghen lascerà dopo otto stagioni il Tottenham. L’Inter lo ha individuato per rinforzare il settore sinistro della propria retroguardia (il belga è mancino e in nazionale è abituato a giocare in una linea a tre). Ovviamente l’Inter non è sola su Vertonghen: il giocatore ha diversi estimatori, fra cui il Napoli e la Roma“.

(Fonte: Tuttosport)