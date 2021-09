Centrocampo Inter, dopo Calha Marotta prova altro grande colpo a zero: “Ora è riserva di lusso”

Marotta e Ausilio sono stati svegli nel piazzare il colpo Calhanoglu. Ma gli arrivi a costo zero a centrocampo potrebbero non essere finiti

In estate, dopo i problemi di Eriksen, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono stati svegli e lucidi nel piazzare subito il colpo Calhanoglu a parametro zero. Ma gli arrivi a costo zero a centrocampo potrebbero non essere finiti. Secondo Tuttosport, infatti, l'Inter avrebbe messo in vista del 2022 nel mirino Corentin Tolisso, che attualmente al Bayern Monaco sta svolgendo il ruolo di riserva di lusso: