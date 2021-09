Mercato, Commisso: “Vlahovic? Spero resti a lungo, ma non faccio promesse”

In occasione dell'inaugurazione dell'impianto sportivo dell'ACD Bagno a Ripoli, Commisso ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic

In occasione dell'inaugurazione dell'impianto sportivo dell'ACD Bagno a Ripoli, società affiliata alla Fiorentina, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic, in estate accostato più volte all'Inter. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da calciomercato.com:

"Vlahovic? Lasciamo stare... È un bravo ragazzo, un bene per Firenze. Spero resti a lungo. Firma? Non faccio promesse che non sono certo di poter mantenere...".