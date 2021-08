Commisso: “Diversi club su Vlahovic, ma non è in vendita: nessun prezzo fissato”

Le dichiarazioni del numero uno della Fiorentina sul futuro dell'attaccante classe 2000, accostato anche all'Inter

Dopo le dichiarazioni di ieri, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ancora e lo ha fatto alla Rai. Questa un'anticipazione delle nuove dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic, accostato anche all'Inter per l'attacco: "Non ho messo in vendita Vlahovic, anzi gli abbiamo fatto una proposta importante di rinnovo. Ci sono squadre interessate a lui, ma non ho fissato prezzi. Voglio che resti ancora un anno".