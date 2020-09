Commisso: “Abbiamo fatto una rivoluzione. Chiesa? Vedo tante fake news, ci sono…”

Rocco Commisso ha fatto il punto sul mercato e sui giocatori arrivati in viola. Tra loro anche Borja Valero: “Credo che la squadra sia già fatta ma ci sono ancora venti giorni di mercato, se ci sarà qualche opportunità la coglieremo. Abbiamo fatto una vera rivoluzione, ho visto Amrabat, Bonaventura, che ancora deve migliorare fisicamente. Peccato che Amrabat, che mi è piaciuto molto, non lo avremo sabato. Borja Valero ancora non l’ho visto. Sono ottimista perché la squadra mi piace. Ogni anno non si può spendere come abbiamo già fatto”.

Il presidente della Fiorentina ha frenato sulle voci di mercato: “Rinnovo Chiesa? Vediamo, speriamo bene, una cosa per volta. Vedo tante fake news, contratti, rinnovi, offerte. Ci sono tante cose da fare, lasciatemi parlare con Pradè. C’è la volontà di fare la Fiorentina sempre più forte. Europa? Iachini da quando è arrivato ha fatto una media di 58 punti. Non è lontano dall’Europa. Io non voglio dire che lotteremo per quell’obiettivo. Sennò poi si parla di fallimento se non ci arriviamo. Io dico solo che voglio migliorare ancora, stare nella parte sinistra della classifica e posso dire che non c’è nessuno che vuole vincere più di me”.

(Adnkronos)