Compagnoni (Sky): “Inter, la punta arriverà. Magari forte fisicamente. Su Gervinho un dubbio”

Marotta riuscirà a regalare a Conte una punta che dia una mano all’attacco nei momenti di difficoltà e fino alla fine del campionato? Maurizio Compagnoni, a Skysport, ha sottolineato: “La punta arriverà. L’ad è stato chiaro, non sono previsti investimenti sul mercato di gennaio, ma magari possono arrivare giocatori in scadenza di contratto. Non necessariamente top player. Nel momento in cui Conte ha detto, a più riprese, che Pinamonti non è pronto per giocare nell’Inter è chiaro che se vuoi puntare al titolo non puoi fare tutto il girone di ritorno con Lukaku, Lautaro e Sanchez. Perché Perisic è adattato nel ruolo di punta. Arriverà una quarta punta, probabilmente potente fisicamente, che possa dare una mano. Gervinho ha caratteristiche diverse ma sarebbe un gran colpo. Hanno provato a prenderlo già in estate, consentirebbe una soluzione in più, quella del contropiede. Unica perplessità il nuovo proprietario del Parma. L’attaccante è il giocatore migliore per distacco. La squadra è in difficoltà. Se dà via il calciatore migliore mi farei un paio di domande”.

(fonte: SS24)