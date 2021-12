Inter, affare ancora possibile: “Alle giuste condizioni si può concretizzare questo colpaccio”

Profili da valutare, piste da battere e sondaggi da portare avanti. In vista del prossimo mercato di gennaio, l'Inter muove i primi passi

Profili da valutare, piste da battere e sondaggi da portare avanti. In vista del prossimo mercato di gennaio, l'Inter muove i primi passi con il chiaro obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Soprattutto in attacco, dove, in caso di partenza di Alexis Sanchez, i nerazzurri potrebbero portare a Milano un'altra punta. Fra i tanti nomi, italiani ed esteri, si fa anche quello di Luka Jovic del Real Madrid. Un colpaccio che si potrebbe realizzare ad alcune condizioni, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il 21enne serbo schierato al posto dell’infortunato Benzema è da tempo ai margini del progetto e il Real Madrid non si opporrebbe di certo alla sua partenza. L’ideale sarebbe una cessione, ma in mancanza di offerte potrebbero anche accontentarsi di un prestito. In quel caso, l’Inter potrebbe anche provarci, a patto però di strappare condizioni favorevoli sull’ingaggio del serbo che a Madrid guadagna 10 milioni lordi all’anno. Ma Jovic piace e con un piccolo sforzo di tutte le parti in causa, Madrid compreso, il colpaccio potrebbe anche concretizzarsi".