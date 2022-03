GdS – Inter, senza scudetto condizioni diverse per rinnovo Inzaghi? Cosa può accadere a giugno

Un periodo di flessione che ha messo a rischio la conquista dello scudetto e della seconda stella: cosa può cambiare a fine stagione?

"In caso di scudetto è probabile che i termini rispecchino le previsioni di dicembre ma, se il campionato lo vincesse un'avversaria, perlomeno le cifre potrebbero abbassarsi. Le grandi società come quella nerazzurra preferiscono non affrontare una stagione con un tecnico in scadenza (messaggio di precarietà), ma di certo al momento non c'è alcuna fretta. Il piazzamento finale avrà il suo peso".