Condò: “Atalanta-Inter bellissima. Dybala? Secondo me le palle gli girano quando…”

Ospite di Tutti Convocati, Paolo Condò ha analizzato quanto accaduto ieri al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter

ATALANTA-INTER - "Atalanta-Inter è stata una partita bellissima. Anche chi si difendeva ha avuto coraggio ed è andato vicino al gol. Potrei dire che è stata la partita più bella del campionato. I due portieri sono stati fantastici. Ho la sensazione che il nostro calcio stia crescendo, ma fra un mese serve la controprova europea. Per esempio, secondo me l'Atalanta deve puntare dritta a vincere l'Europa League. Quello di ieri è un risultato più positivo per l'Inter".

DYBALA - "Decisione non semplice. Tutti si aspettavano che diventasse un leader costante, e da questo punto di vista siamo rimasti un po' delusi. La Juventus deve decidere quanto e se investire sul calciatore. Secondo me dobbiamo analizzare la questione umana: per me, quando Dybala entra in spogliatoio e si siede accanto a Ramsey che guadagna 7 milioni, ovvero quanto lui, le palle gli girano".