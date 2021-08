Cagliari-Pisa, i convocati di Semplici: confermata l’assenza di Nandez

Come anticipato ieri in conferenza stampa dall'allenatore Leonardo Semplici, Nahitan Nandez non figura nell'elenco dei convocati del Cagliari

Marco Macca

Come anticipato ieri in conferenza stampa dall'allenatore Leonardo Semplici, Nahitan Nandez non figura nell'elenco dei convocati del Cagliari per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Pisa. Il centrocampista uruguaiano resta fuori dopo la rottura con il club in seguito alle vicende di mercato che lo vogliono obiettivo dell'Inter. Ecco l'elenco del Cagliari:

Portieri: Simone Aresti, Alessio Cragno, Boris Radunović;

Difensori: Giorgio Altare, Andrea Carboni, Luca Ceppitelli, Dalbert, Diego Godin, Charalampos Lykogiannis, Adam Obert, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa;

Centrocampisti: Roberto Biancu, Alessandro Deiola, Razvan Marin, Christian Oliva, Kevin Strootman;

Attaccanti: Alberto Cerri, Damir Ceter, João Pedro, Leonardo Pavoletti, Gaston Pereiro, Giovanni Simeone.