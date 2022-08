Mercato, GdS: “Inutile girarci attorno. Nelle segrete stanze interiste c’è consapevolezza…”

"Inutile girarci attorno o sfumare il concetto: nelle segrete stanze interiste c’è la consapevolezza — per qualcuno paura e per altri speranza – che da qui a fine mercato succederà. Potrebbe annuvolarsi il cielo e cadere il fulmine lungamente atteso. Insomma, potrebbe arrivare il giorno in cui il Psg piomberà a Milano con un’altra offerta per Milan Skriniar. Probabilmente pure inferiore ai 70 milioni, che per mesi sembravano la linea del Piave interista, ma potrebbe comunque bastare per far vacillare la proprietà".