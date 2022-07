Inter, contatti con Milenkovic: “Fosse per Marotta, arriverebbe a prescindere da Skriniar”

In caso di partenza di Milan Skriniar, Nikola Milenkovic resta il primo nome sulla lista dell'Inter. Anzi, fosse per i dirigenti...

In caso di partenza di Milan Skriniar, Nikola Milenkovic resta il primo nome sulla lista dell'Inter . Anzi, fosse per i dirigenti nerazzurri, il giocatore arriverebbe ad Appiano a prescindere dal futuro dello slovacco:

"Non è un mistero che la soluzione numero uno, in caso di addio dello slovacco, sarebbe quella legata a Milenkovic. Con l’agente Ramadani ci sono stati diversi contatti, l’apprezzamento nerazzurro è datato, risale addirittura a due estati fa. Fosse per i dirigenti nerazzurri, il serbo arriverebbe ad Appiano a prescindere da Skriniar, come completamento del reparto. Questo dà la dimensione dell’alta considerazione che il giocatore ha ad Appiano. Solo che la Fiorentina chiede 20 milioni, forse potrebbero bastarne anche 15".