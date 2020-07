Inter, Marotta pronto (di nuovo) al colpo a zero? “Riallacciati i contatti per il nome più semplice”

Nel 3-5-2 di Antonio Conte la difesa gioca un ruolo fondamentale: impostazione, ma anche pressione in avanti per recuperare palla in fretta. Ecco perché il tecnico ha chiesto all’Inter di rinforzare il reparto arretrato, viste alcune difficoltà degli interpreti attuali. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: “Godin è in uscita. Conte ha bisogno immediato di un centrale mancino. Ed ecco perché torna d’attualità una soluzione low cost. Di più, a costo zero, come lo svincolato Vertonghen, per il quale sono stati riallacciati i contatti. Tra tutti, forse l’obiettivo più semplice da centrare. Ma Conte non ammetterà scelte di secondo piano.