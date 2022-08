Inter, contatti per colpo in prospettiva: “Profilo di sostanza classe 2000 con opera di regia”

L'Inter guarda al futuro e, grazie a un'opera di regia, prova a chiudere un colpo in prospettiva per il centrocampo

L'Inter guarda al futuro e, grazie a un'opera di regia, prova a chiudere un colpo in prospettiva per il centrocampo, tra l'altro beffando il Milan. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, i nerazzurri, in sinergia con lo Spezia, starebbero provando a piazzare l'acquisto di Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, seguito da tempo proprio dai rossoneri: