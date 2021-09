SM – Ex Inter, Conte è il preferito per una panchina inglese: parti al lavoro

Arriva già il primo interesse per l'ex allenatore dell'Inter, ora senza panchina dopo la vittoria dello scudetto

Dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte è senza una panchina per questa stagione. Non mancano però i primi rumors sul suo futuro, come riportato da Sportmediaset. “La partenza disastrosa dell'Arsenal sta spingendo i Gunners a trovare un sostituto per Arteta. Il preferito per la panchina sarebbe Antonio Conte e per questo si sta lavorando per un ritorno del pugliese in Premier League”, si legge.