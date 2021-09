Conte contattato dall’Arsenal durante la sosta: la risposta dell’ex Inter

L'ex allenatore dell'Inter è ancora senza panchina dopo lo scudetto vinto sulla panchina del club nerazzurro

Aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte, ancora senza panchina dopo l’addio all’Inter in seguito alla vittoria dello scudetto. Così Calciomercato.com ha fatto chiarezza sulle intenzioni del tecnico: “Antonio Conte si allontana dall'Arsenal anche se in realtà non è mai stato realmente vicino ai Gunners. L'allenatore salentino è stato contattato dal club inglese durante la sosta per le nazionali, ma ha ricevuto risposte fredde e dubbiose da parte dell'ex Inter che si sta godendo le vacanze (e la buonuscita garantitagli dai nerazzurri) e programmerà un ritorno in panchina soltanto in un club che lotterà per il titolo”, si legge.