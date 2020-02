Inter, piovono richieste: Conte avvertito. Skriniar blindato e primo colpo da 30 mln vicino

Ausilio e Marotta non smantelleranno l’Inter, nonostante tra i nerazzurri inizino ad essere molti i profili che interessano alle grandi squadre europee.

Conte è già stato avvisato, una cessione molto remunerativa potrebbe esserci e molto probabilmente sarà quella di Lautaro Martinez (se il Barcellona si spingerà, come ormai è palese, ben oltre la clausola) ma la società non farà mancare investimenti di livello al fine di rendere il gruppo ancora più competitivo e aggiungere altri campioni ai vari Lukaku, Eriksen, de Vrij e Skriniar.

Proprio il difensore slovacco è al centro di numerose voci di mercato ma l’intenzione dell’Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908, è quella di trattenerlo ad Appiano Gentile anche il prossimo anno, spostandolo con continuità a destra nella difesa di Antonio Conte, dopo aver certificato con numerosi tentativi che a sinistra l’ex Sampdoria non riesce ad esprimersi al meglio.

Chiaramente questo mette in discussione il futuro di Diego Godin, ancora tutto da discutere. L’uruguaiano può giocare anche sulla sinistra ma da quel lato sta crescendo bene Bastoni e l’Inter è certa che il prossimo anno l’ex Atalanta possa ritagliarsi maggiore spazio rispetto alla stagione in corso.

Restando sul pacchetto arretrato, il nome di Kumbulla è in cima al taccuino degli uomini mercato dell’Inter. Il classe 2000, visionato in più occasioni, ha ormai convinto in tutto e per tutto la società di viale della Liberazione, pronta a investire quasi 30 milioni di euro pur di fargli vestire il nerazzurro.

L’operazione è imbastita, i dialoghi sono avviati e i rapporti tra le società fanno sentire l’Inter al sicuro. Diversi i nomi sul piatto. Oltre a quelli di Salcedo e Dimarco, che potrebbero far comodo al Verona, c’è anche quello di Sebastiano Esposito. L’Inter è disposta a cederlo ma solo in prestito.