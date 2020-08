CorSport – Inter, l’incertezza sul futuro di Conte blocca un rinnovo che sembrava già fatto

Nelle scorse settimane si è parlato di un rinnovo praticamente fatto per Borja Valero, il cui accordo con la società sembrava portare direttamente alla firma sul contratto. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, l’incertezza sul futuro di Antonio Conte ha bloccato il rinnovo dell’ex Fiorentina. “Questo non vuol dire che lo spagnolo se ne andrà. Semplicemente in viale della Liberazione vogliono capire come finirà la vicenda relativa al tecnico”, commenta il quotidiano.