Gds – Inter, da almeno due sessioni di mercato Conte chiede sempre una cosa

In vista del mercato di gennaio, una delle priorità dell’Inter è sicuramente rinforzare il reparto d’attacco. Pinamonti potrebbe partire e Sanchez è spesso alle prese con infortuni. Ecco che diventa fondamentale avere una punta in grado di far rifiatare Lukaku e Lautaro.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte “da almeno due sessioni di mercato chiede di poter avere a disposizione un’altra punta, anche per far rifiatare Lukaku e Lautaro”.

(Gazzetta dello Sport)