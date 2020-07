Inter, Antonio Conte ha definitivamente scelto il suo esterno: “Lo ha chiesto a Marotta”

Dopo Achraf Hakimi, l’Inter ha intenzione di rivoluzionare anche la fascia sinistra con un nome internazionale. E sembra essere quello di Emerson Palmieri il profilo giusto da affiancare ad Ashley Young individuato dal club nerazzurro. Sul terzino della nazionale, però, c’è forte anche l’interesse della Juventus, che, oltre a Jorginho, vorrebbe anche lui dal Chelsea. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: “Appare caro il prezzo di Emerson Palmieri: anche lui è del Chelsea e anche lui è un pupillo di Sarri.

In questo caso c’è peraltro la complicazione che anche Antonio Conte lo ha chiesto a Marotta e l’insidia di un’asta con l’Inter non aiuta certo i piani su quella fascia. Tanto più che un rinforzo a sinistra può essere messo in preventivo solo se arrivassero offerte allettanti per Alex Sandro. E ciò significa che anche questa pista è legata ad eventualità ancora in chiaroscuro”.