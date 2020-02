Conte ha deciso, rinnovi congelati. Linea sposata da Marotta. TS: “Lautaro stupito, ma…”

“Tra i comandamenti di Antonio Conte c’è un capitolo dedicato ai procuratori”. Non solo “la consegna del silenzio ai giocatori nei confronti dei giornalisti”. Così esordisce TuttoSport in un articolo che parla proprio dei calciatori e dei rinnovi di cui non si dovrà parlare fino a fine stagione. L’allenatore nerazzurro non vuole distrazioni e quindi p rolungamenti e adeguamenti verranno discussi dopo l’ultima gara di campionato. La decisione era stata presa già a inizio stagione quando “ Conte si era riservato di valutare il materiale umano a sua disposizione”. Ed è stata ribadita a gennaio quando ha visto che “qualcuno in squadra si è fatto distrarre da quanto accadeva intorno alla sua figura”.

La linea è stata tra l’altro sposata in pieno da Marotta “che era già stato scottato dalla deflagrazione del caso Icardi , scoppiato il 13 febbraio dell’anno scorso dopo che da mesi (prima del suo arrivo) la situazione era diventata ingestibile”, si legge sullo stesso quotidiano sportivo.

“ L’amministratore delegato e l’allenatore – capaci in tandem di rendere da scudetto una Juve reduce da altrettanti settimi posti nei campionati precedenti – non trascurano nulla nella ricerca della vittoria ben sapendo che le squadre che riescono ad aprire un ciclo devono germogliare all’interno di spogliatoi dove sono scolpite nel marmo regole di convivenza comune che non ammettono eccezioni“, aggiunge Ts.

In questo senso quindi sono stati bloccati pure i discorsi sul rinnovo di Lautaro Martinez “ stupito della rigidità trovata da parte dell’Inter quando ha provato a parlare di prolungamento di contratto. Il club aveva già adeguato lo stipendio all’argentino e non ha voluto muovere nulla anche per non creare figli e figliastri“.

(Fonte: TuttoSport)