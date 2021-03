Conte ha un solo nome in testa: “Convinto sarebbe il colpo perfetto per la sua Inter”

Antonio Conte ha un solo nome in testa per rinforzare la sua Inter, convinto possa essere il giocatore perfetto per rinforzare la squadra

Sarebbe potuto arrivare all'Inter già a gennaio, qualora Christian Eriksen avesse lasciato Milano. Rodrigo De Paul è un autentico pallino di Antonio Conte, un giocatore che l'allenatore nerazzurro insegue ormai da svariate sessioni di mercato. E, di certo, il tecnico non ha mollato il colpo. Molto dipenderà dal futuro del club, ma quel che è certo è che, alla ricerca di una mezzala di qualità, l'Inter proverà ad accontentare il suo allenatore. In lui, infatti, Conte vede il rinforzo perfetto per completare il centrocampo. C'è da superare, però, l'ostacolo Udinese:

"L'Udinese continua a valutare il giocatore, in scadenza nel 2024, intorno ai 35 milioni di euro: bottega cara, da sempre, quella del club friulano, in ottimi rapporti con i nerazzurri", si legge.

