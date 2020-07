Dopo Mertens, l’Inter ci riprova. In Spagna: “Addio Lautaro? Conte vuole un crack del Napoli”

Non c’è ancora nulla di definito riguardo al futuro di Lautaro Martinez, con il Barcellona che insiste per portarlo al Camp Nou la prossima stagione. Al momento non ci sono però tutti gli accordi economici tra l’Inter e i blaugrana per far sì che l’operazione vada in porto (la distanza è di circa 20 milioni). Non resta comunque a guardare Antonio Conte, che, riporta Don Balon, starebbe pensando già su chi reinvestire il tesoretto che deriverebbe dalla cessione dell’argentino. E il nome che fa il portale spagnolo è quello di Fabian Ruiz.

La direzione tecnica nerazzurra avrebbe infatti notato alcune defezioni a centrocampo e, con il possibile addio di Borja Valero, in scadenza, il reparto avrebbe bisogno di un calciatore capace di assumersi le responsabilità di conduzione palla e di equilibrio. De Laurentiis sa già però che l’Inter, come il Real Madrid e il Barcellona, ha messo gli occhi sul centrocampista spagnolo, e starebbe preparando il rinnovo fino al 2025 con un ingaggio pari a quello del capitano Insigne, conclude il portale.