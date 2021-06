Sky – Mercato, Conte-Tottenham ai dettagli: accordo vicino. A Londra lo seguirà…

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. La trattativa è arrivata ai dettagli

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Lo sostiene Sky Sport, che riferisce come la trattativa per il ritorno a Londra, sponda Spurs, dell'ormai ex allenatore dell'Inter è arrivata ai dettagli, dato che i rappresentanti dello stesso Conte sono al momento a colloquio con il club inglese per trovare un accordo.