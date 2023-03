Inzaghi, tutto in 3 mesi. Conte torna? “Due ipotesi a meno di clamorose sorprese”

"Il mercato riguarda anche gli allenatori, in particolare Antonio Conte. Il suo percorso al Tottenham è ormai arrivato alla conclusione. L'idea è quella di tornare In Italia, le opzioni (potenziali) sono due, a meno di clamorose sorprese: Juventus e Inter. È chiaro che sia Inzaghi che Allegri si giochino molto in questi ultimi 3 mesi. Il tecnico nerazzurro ha vinto la Supercoppa, è ancora in corsa in Champions (martedì ci sarà la sfida ad Oporto) ed è in semifinale di Coppa Italia. In campionato però il cammino non è stato pari alle attese, con ben 8 sconfitte, l'ultima proprio venerdì sera contro lo Spezia".