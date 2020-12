Conte-Eriksen, ecco la spiegazione. Futuro? “Se all’Inter ci sarà un altro allenatore…”

Non si placa l’ira dei tifosi dell’Inter, che stanno esprimendo tutto il loro disappunto per la decisione di Antonio Conte di inserire Christian Eriksen al 91′ contro il Bologna. La Gazzetta dello Sport interpreta questa scelta del tecnico nerazzurro e spiega lo scenario per il futuro del centrocampista: “Non volendo pensare troppo male, l’unica spiegazione è che Conte al momento valuta Eriksen alla stregua di Nainggolan. Uomini che possono dargli solo qualche minuto. Uomini soprattutto in uscita a gennaio.

Se per il Ninja c’è il solito Cagliari, per Eriksen il discorso è più delicato. E da quello che succederà nella sessione invernale si potrà forse capire qualcosa anche sul futuro tecnico. Eriksen è arrivato 11 mesi fa per 20 milioni e ne guadagna 7 netti a stagione. Pur trattandosi di un talento, il rischio minusvalenza è dietro l’angolo. Quindi andrà via nell’ambito di uno scambio (si parla di Paredes del Psg) oppure in prestito. Con la possibilità di rivalutarsi e magari tornare se per caso – con Conte non si sa mai, l’addio dalla Juve nel 2014 insegna – sulla panchina interista ci sarà un altro allenatore“, si legge.